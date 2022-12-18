Disney умерила аппетиты по сборам от нового "Аватара"

Компания Walt Disney Co. пересмотрела свои ожидания от прокатных сборов фильма Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды". Причиной стало то, что за первые два дня лента собрала 53 миллиона долларов на внутреннем рынке, пишет Bloomberg.

Согласно новым ожиданиям компании, в США и Канаде за первые выходные кассовые сборы составят от 130 до 150 миллионов долларов, хотя прежде предполагалось, что они составят свыше 150 миллионов. При этом сборы вдвое превышают результат 2009 года, когда вышел первый фильм. Тогда в первые выходные было собрано 77 миллионов долларов на внутреннем рынке.

По данным Axios, кассовые показатели нового "Аватара" в США и Канаде оказались ниже, чем у других фильмов, которые также вышли в этом году, включая "Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия", собравшего 90,7 миллиона долларов, "Чёрной пантеры: Ваканда навеки" (84,2 миллиона долларов) и "Бэтмена" (56,6 миллиона долларов).