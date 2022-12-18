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18 декабря, 02:55

Жительница Приморья помогла задержать насильника-рецидивиста

<p>Елена Романенко, получившая благодарственное письмо за помощь в поимке насильника-рецидивиста. Фото @ <a href="https://primorsky.sledcom.ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СК РФ по Приморскому краю</a></p>

Елена Романенко, получившая благодарственное письмо за помощь в поимке насильника-рецидивиста. Фото @ СК РФ по Приморскому краю

В Приморском крае вручили благодарственную грамоту жительнице Пожарского района, которая помогла задержать насильника. Елену Романенко, которая работает секретарём судебного заседания районного суда, для этого пригласили в краевое СУ СКР.

"Благодаря действиям Елены Романенко в июле 2021 года на территории Пожарского района своевременно пресечено преступление против половой неприкосновенности", — рассказали в ведомстве.

Елена тогда услышала крики, бросилась на помощь и даже задержала мужчину, который пытался изнасиловать женщину, после чего вызвала полицию и передала преступника стражам порядка. Как выяснилось, ранее он неоднократно был судим за подобные преступления. В мае 2022 года его приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии особого режима.

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Анатолий Симоненко

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