Жительница Приморья помогла задержать насильника-рецидивиста

В Приморском крае вручили благодарственную грамоту жительнице Пожарского района, которая помогла задержать насильника. Елену Романенко, которая работает секретарём судебного заседания районного суда, для этого пригласили в краевое СУ СКР.

"Благодаря действиям Елены Романенко в июле 2021 года на территории Пожарского района своевременно пресечено преступление против половой неприкосновенности", — рассказали в ведомстве.

Елена тогда услышала крики, бросилась на помощь и даже задержала мужчину, который пытался изнасиловать женщину, после чего вызвала полицию и передала преступника стражам порядка. Как выяснилось, ранее он неоднократно был судим за подобные преступления. В мае 2022 года его приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии особого режима.