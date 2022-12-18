КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР совершила запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщила Береговая охрана Японии.

Сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда сразу связаться с властями, если обнаружат обломки ракеты. И предупредили, что приближаться к ним нельзя. Более точной информации о месте падения ракеты нет.

При канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды начал работу кризисный штаб по сбору и анализу сведений о ракетном пуске. Сбором и проверкой данных занято и Министерство обороны страны. Этот ракетный запуск КНДР стал уже 35-м в текущем году.