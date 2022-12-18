Названы десять самых популярных у россиян пород собак
Немецкий шпиц и чихуа-хуа стали у россиян самыми популярными породами собак
Россияне выбирают собак разных пород и размеров, однако всё же больше других им нравятся некрупные питомцы. Как считают специалисты Российской кинологической федерации (РКФ), это связано с тем, что с небольшими четвероногими друзьями удобно в быту. Их можно брать с собой "в офис, магазин или на пробежку".
"Российские собаководы разнообразны в своих предпочтениях: в рейтинге, который мы составили, встречаются и маленькие компаньоны, и собаки внушительных размеров. Конечно, большинство предпочитает всё же питомцев поменьше, поскольку ритм жизни зачастую диктует нам свои правила", — цитирует РИА "Новости" кинологов.
Специалисты подчеркнули, что сегодня россияне заводят собак, чтобы дружить и комфортно проводить время вместе. Уже седьмой год подряд на пике популярности оказывается немецкий шпиц. На втором месте — чихуа-хуа, а за ним следует вельш-корги-пемброк, сместивший с третьей строчки йоркширского терьера. Первая крупная собака в списке — немецкая овчарка — расположилась на четвёртом месте, а на пятом — йоркширский терьер. Дальше идёт лабрадор-ретривер, затем среднеазиатская овчарка. И снова две небольшие собаки: джек-рассел-терьер и французский бульдог. Замыкает десятку лидеров пудель. Особо кинологи отмечают корги — на выставке "Россия-2022" эта порода даже оказалась среди тех, кто побил рекорд по регистрации.
"Неудивительно, ведь эти собаки своей очаровательной внешностью мало кого могут оставить равнодушными", — приводит пресс-служба слова президента РКФ Владимира Голубева.
Специалисты отмечают, что, несмотря на размер, корги — настоящая рабочая овчарка в миниатюре. Раньше на их "плечах" лежала тяжёлая работа по управлению стадом коров. Это пастушьи собаки, умные, дружелюбные и хорошо ладящие со всеми членами семьи, включая маленьких детей. Важно при выборе питомца ориентироваться на будущие совместные занятия, подчеркнули в РКФ. К примеру, если четвероногому другу придётся часто сидеть без нагрузок и ждать хозяина, то не нужно брать активных собак. Природные инстинкты будут проявляться всегда, отметили эксперты.
Ранее Лайф писал, что собачникам озвучили простые правила, которые помогут встретить Новый год без ветеринара. Владельцам однозначно стоит выбрать искусственную ель, чтобы снизить риск того, что питомец поранит пасть острыми иголками или получит непроходимость кишечника из-за съеденной ветки.
Wikipedia / Lilly M