Названы десять самых популярных у россиян пород собак

Россияне выбирают собак разных пород и размеров, однако всё же больше других им нравятся некрупные питомцы. Как считают специалисты Российской кинологической федерации (РКФ), это связано с тем, что с небольшими четвероногими друзьями удобно в быту. Их можно брать с собой "в офис, магазин или на пробежку".

"Российские собаководы разнообразны в своих предпочтениях: в рейтинге, который мы составили, встречаются и маленькие компаньоны, и собаки внушительных размеров. Конечно, большинство предпочитает всё же питомцев поменьше, поскольку ритм жизни зачастую диктует нам свои правила", — цитирует РИА "Новости" кинологов.

Специалисты подчеркнули, что сегодня россияне заводят собак, чтобы дружить и комфортно проводить время вместе. Уже седьмой год подряд на пике популярности оказывается немецкий шпиц. На втором месте — чихуа-хуа, а за ним следует вельш-корги-пемброк, сместивший с третьей строчки йоркширского терьера. Первая крупная собака в списке — немецкая овчарка — расположилась на четвёртом месте, а на пятом — йоркширский терьер. Дальше идёт лабрадор-ретривер, затем среднеазиатская овчарка. И снова две небольшие собаки: джек-рассел-терьер и французский бульдог. Замыкает десятку лидеров пудель. Особо кинологи отмечают корги — на выставке "Россия-2022" эта порода даже оказалась среди тех, кто побил рекорд по регистрации.

"Неудивительно, ведь эти собаки своей очаровательной внешностью мало кого могут оставить равнодушными", — приводит пресс-служба слова президента РКФ Владимира Голубева.

Специалисты отмечают, что, несмотря на размер, корги — настоящая рабочая овчарка в миниатюре. Раньше на их "плечах" лежала тяжёлая работа по управлению стадом коров. Это пастушьи собаки, умные, дружелюбные и хорошо ладящие со всеми членами семьи, включая маленьких детей. Важно при выборе питомца ориентироваться на будущие совместные занятия, подчеркнули в РКФ. К примеру, если четвероногому другу придётся часто сидеть без нагрузок и ждать хозяина, то не нужно брать активных собак. Природные инстинкты будут проявляться всегда, отметили эксперты.