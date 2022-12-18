Россиян предупредили об уловках банков перед Новым годом

В канун Нового года банки начинают обещать клиентам повышенный процент по вкладам и ниже по кредитам, однако в этом кроется подвох, предупредил финансист Лазарь Бадалов. Он подчеркнул, что банки в первую очередь рекламируют предложения с выгодными для них условиями.



"Конечно, можно найти предновогодние предложения с повышенными ставками. Но такое поведение банков объясняется достаточно просто: в конце года у многих клиентов истекают депозиты — банки хотят удержать старых вкладчиков и привлечь новых", — рассказал Бадалов агентству "Прайм".

Он отметил, что банки заинтересованы в притоке денег граждан, получивших праздничные премии или годовые бонусы и пока не успевших определиться, на что потратить эти суммы. Однако не стоит гнаться за выгодными предложениями, чтобы не попасться на уловки, предупреждает Бадалов.

Он напомнил о существовании комбинирования процентных ставок, когда банк обещает высокий процент только на часть периода действия депозита, после чего ставка возвращается к обычным значениям. Также клиенты рискуют столкнуться со сложными инвестпродуктами, в которых присутствует депозит, однако конечный результат зависит от непредсказуемой инвестиционной составляющей.

По словам эксперта, Банк России начал уделять больше внимания борьбе с подобного рода уловками, так как вкладчики, имея дело с инвестпродуктами, могут лишиться части своих средств.