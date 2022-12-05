Почему открыть вклад и получить кредит нужно успеть в уходящем году Насколько будут выгодны депозиты в следующем 2023 году и почему кредиты смогут получить не все желающие. Разбираемся с ужесточением политики Центробанка и ключевой ставкой в новом году. 4 декабря, 23:40 Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Эксперты обращают внимание на ужесточение кредитной политики Центробанка и неопределённость с уровнем ключевой ставки, поэтому они предлагают россиянам разобраться со своими банковскими предпочтениями в нынешнем году, пока ещё это можно сделать с выгодой.

Ставка на новогодние депозиты в 2022 году

Практически каждый год перед новогодними праздниками банки поднимают процентные ставки по вкладам. Обычно целью таких акций является привлечение новых клиентов, которым вместе с вкладом предлагают карту или платный сервис, но в этом году ситуация иная.

Пока Центробанк всё ещё сохраняет ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, кредитные учреждения пытаются вернуть себе деньги тех клиентов, которые те массово вывели после объявленной в России частичной мобилизации. Для этого банки заявляют о готовности выплачивать по депозитам от 8,5 годовых до 10%, но для такой доходности, как правило, от клиента требуют заморозить свои деньги на счёте на два-три года.

— Даже при таком сроке договора депозиты с повышенной ставкой являются востребованным продуктом, — утверждает финансовый эксперт Татьяна Упир. — Многие граждане не без оснований предполагают, что в следующем году ЦБ может снизить свою ключевую ставку, а это неизбежно приводит к серьёзному падению доходности по новым вкладам. Однако ставка по уже открытым депозитным продуктам физлиц остаётся неизменной, и это выгодно.

Кроме того, эксперт указал, что в некоторых случаях длительные вкладчики могут отложить уплату налога на процентный доход. Правда, эта опция доступна только тем, у кого в договоре закреплено условие выплаты в конце действия договора.

Для справки: согласно разъяснениям Минфина, при расчёте суммы налога проценты по вкладам будут учитываться за тот год, в котором они были фактически получены.

К минусам высокодоходных вкладов помимо длительного срока относят условие начисления максимального дохода при отсутствии возможности пополнения счёта. Кроме того, депозиты с повышенной ставкой, как правило, имеют выгодные условия, только если их открывать не в офисах банков, а самостоятельно через мобильное приложение, и деньги в этом случае рекомендуют вносить через банкомат. Так банкиры минимизируют свои расходы на персонал, но для многих пожилых россиян это неудобно.

Почему кредиты могут стать недоступными в 2023 году

Фото © ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный

Эксперты ожидают, что в будущем году вопрос кредитования может быть значительно затруднён, это связано с ужесточениями требований Центробанка.

Во-первых: ЦБ установил лимиты для банков и микрофинансовых организаций на выдачу необеспеченных потребкредитов и микрозаймов в первом квартале 2023 года.

В соответствии с этим решением обычные кредиты будет достаточно сложно получить работающим гражданам с небольшим официальным доходом и неработающим пенсионерам.

Во-вторых: Банк России ужесточил требования к выдаче ипотеки, предоставленной на финансирование по договору участия в долевом строительстве и с первоначальным взносом до 10%.

В-третьих: Центробанк заявил об отмене целого ряда послаблений для банков, которые занимались активным кредитованием.

В совокупности все эти меры заставляют банки быстрее избавляться от проблемных долгов и ставят под вопрос необходимость в массовой выдаче новых кредитов всех видов по льготным ставкам. Согласно доступной статистике, за три квартала этого года кредитные учреждения уже продали коллекторам долги граждан на сумму 215 млрд рублей против 160 млрд рублей за тот же период в 2021 году.

— Кредитование физлиц не прекратится, но по крайней мере в первом квартале будущего года сократится, — считает ведущий финансовый эксперт компании "Аналитика онлайн" Глеб Задоя. — Банки, скорее всего, повысят свои реальные ставки, заложив в них возможные риски потери доходности от действий регулятора. То есть гражданам вряд ли будут доступны массовые кредиты по ставкам, как в рекламе.

А риелтор Галина Смирнова считает, что меры, принимаемые ЦБ, скорее всего, приведут к уменьшению количества ипотечных кредитов и, как следствие, росту ценника на жильё.

— Уже принятые Центробанком меры однозначно негативно повлияют на продажу новостроек, а неопределённость с возможностью продления льготной ипотеки может вообще поставить новые проекты на точку замерзания, — предполагает Смирнова. — В этой ситуации ожидаемо подорожает вторичное жильё, но не факт, что россияне смогут его себе позволить.

Авторы Максим Греков