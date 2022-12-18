Названа причина гибели 18-летнего российского хоккеиста в Канаде

Причиной гибели в Канаде 18-летнего российского форварда клуба "Лондон Найтс" Абакара Казбекова, предположительно, стало падение из окна. Об этом сообщил телеканал CTV.

По его информации, тело спортсмена обнаружили 17 декабря утром под окнами одного из многоквартирных домов канадского города Лондон (провинция Онтарио). По факту случившегося проводится расследование.

Как сообщает ТАСС, Посольство России в Оттаве и Генеральное консульство РФ в Торонто выразили готовность оказать всю возможную помощь родным погибшего хоккеиста.