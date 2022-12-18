Украина без выхода к морю: В "Симпсонах" опять нашли пророчество
В "Симпсонах" заметили карту России с новыми регионами
В новой серии "Симпсонов" Game Done Changed ("Игра изменена") появилась карта России с новыми регионами. Показана она, когда один из главных героев, Барт Симпсон, общается с директором школы Скиннером.
На мультипликационной карте Украина, отмеченная зелёным цветом, сильно сузилась, а вот Россия граничит с Румынией, отрезая Незалежную от Чёрного моря. Соответственно, в составе РФ показаны её новые регионы — Херсонская и Запорожская области, а также республики Донбасса. Кроме того, в цвета России на карте окрашена территория Одесской и Николаевской областей Украины.
Поклонники сериала не раз замечали, что события в "Симпсонах" порой опережают время. Так, например, мультяшный Дональд Трамп предстал в образе президента за 15 лет до назначения настоящего Трампа. Также гораздо раньше, чем в жизни, в мультфильме были представлены AppleWatch, первый iPad, поднималась тема мировой эпидемии вируса из Юго-Восточной Азии, теракта с башнями-близнецами в Нью-Йорке и атак американской авиации на сирийские правительственные войска.
Ранее стало известно, что напророчила Ванга на конец 2022 года. Болгарская слепая умерла 26 лет назад, но о её страшных пророчествах люди не забыли до сих пор.