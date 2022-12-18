Дневник водителя VIP-болельщиков в Катаре
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 декабря, 00:01
11200

Украина без выхода к морю: В "Симпсонах" опять нашли пророчество

В "Симпсонах" заметили карту России с новыми регионами

<p>Кадр из новой серии "Симпсонов" © <a href="https://www.fox.com/the-simpsons/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Fox</a></p>

Кадр из новой серии "Симпсонов" © Fox

В новой серии "Симпсонов" Game Done Changed ("Игра изменена") появилась карта России с новыми регионами. Показана она, когда один из главных героев, Барт Симпсон, общается с директором школы Скиннером.

На мультипликационной карте Украина, отмеченная зелёным цветом, сильно сузилась, а вот Россия граничит с Румынией, отрезая Незалежную от Чёрного моря. Соответственно, в составе РФ показаны её новые регионы — Херсонская и Запорожская области, а также республики Донбасса. Кроме того, в цвета России на карте окрашена территория Одесской и Николаевской областей Украины.

Кадр из новой серии "Симпсонов" © Fox

Кадр из новой серии "Симпсонов" © Fox

Поклонники сериала не раз замечали, что события в "Симпсонах" порой опережают время. Так, например, мультяшный Дональд Трамп предстал в образе президента за 15 лет до назначения настоящего Трампа. Также гораздо раньше, чем в жизни, в мультфильме были представлены AppleWatch, первый iPad, поднималась тема мировой эпидемии вируса из Юго-Восточной Азии, теракта с башнями-близнецами в Нью-Йорке и атак американской авиации на сирийские правительственные войска.

Сериал, который заменил американцам Вангу. Почему "Симпсоны" всё предсказывают

Сериал, который заменил американцам Вангу. Почему "Симпсоны" всё предсказывают

Ранее стало известно, что напророчила Ванга на конец 2022 года. Болгарская слепая умерла 26 лет назад, но о её страшных пророчествах люди не забыли до сих пор.

Анатолий Симоненко

Комментарий

1
avatar
avatar
Иванвчера в 15:25

Если бы автор статьи хоть немного знал карту мира, то он бы понял, что черное море на этой карте окрашено в желтый цвет(наверное по ошибке), ниже находится Турция, которая окрашена в красный, как и Россия. Так что ничего там не предсказали и ничего там не отрезали

Новости партнеров