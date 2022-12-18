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18 декабря, 00:42

В ЮАР волна смыла 20 человек в море, трое погибли

На побережье южноафриканского города Дурбан 17 человек пострадали из-за мощной волны, ещё минимум трое погибли. Об этом сообщает издание "Ситизен", ссылаясь на службу скорой помощи.

Волна унесла людей в море. Тех, кого удалось достать живыми, доставили в больницу "в тяжёлом или критическом состоянии".

Девять мигрантов утонули в реке при попытке переправиться из Мексики в США

Девять мигрантов утонули в реке при попытке переправиться из Мексики в США

Ранее Лайф рассказывал, что двое россиян утонули в абхазской Гагре. По данным местных властей, погибли 30-летний житель Тюменской области и 37-летний москвич.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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