В ЮАР волна смыла 20 человек в море, трое погибли

На побережье южноафриканского города Дурбан 17 человек пострадали из-за мощной волны, ещё минимум трое погибли. Об этом сообщает издание "Ситизен", ссылаясь на службу скорой помощи.

Волна унесла людей в море. Тех, кого удалось достать живыми, доставили в больницу "в тяжёлом или критическом состоянии".