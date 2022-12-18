В ЮАР волна смыла 20 человек в море, трое погибли
На побережье южноафриканского города Дурбан 17 человек пострадали из-за мощной волны, ещё минимум трое погибли. Об этом сообщает издание "Ситизен", ссылаясь на службу скорой помощи.
Волна унесла людей в море. Тех, кого удалось достать живыми, доставили в больницу "в тяжёлом или критическом состоянии".
Ранее Лайф рассказывал, что двое россиян утонули в абхазской Гагре. По данным местных властей, погибли 30-летний житель Тюменской области и 37-летний москвич.
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