В США начали проверять пожертвования политикам от основателя биржи FTX

Федеральная прокуратура в Нью-Йорке собирает информацию о пожертвованиях, выделенных политикам от основателя и бывшего главы обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Об этом сообщила газета The New York Times.

Бэнкман-Фрид и два бывших сотрудника основанных им компаний, как пишет издание, предоставили крупные суммы на проведение агитации политикам из числа демократов и республиканцев, а также политическим комитетам. Прокуратура запросила сведения у представителей избирательных кампаний и организаций, которые получили "миллионы долларов от Бэнкмана-Фрида, его коллег и их компаний", говорится в материале.

Глава FTX перед выборами 2020 года в США израсходовал почти 45 миллионов долларов на пожертвования на политические цели, уточняется в статье. Большую часть этих денег получили демократы. Пока власти не подозревают политиков в каких-либо нарушениях, ждут улик по делу, пишет издание.

Ранее Лайф писал, что суд отказался отпустить под залог основателя криптобиржи FTX. Адвокаты пытались предложить в качестве залога 250 тысяч долларов. Ходатайство было отклонено из-за возможного побега обвиняемого.