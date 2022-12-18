Названа единственная страна, которая тратит на помощь Украине больше 1% ВВП
Statista: Эстония потратила на помощь Украине больше 1% своего ВВП
Эстония — это единственная страна, которая жертвует на поддержку Украины свыше 1% объёма своего внутреннего валового продукта (ВВП), пишет Postimees со ссылкой на исследования компании Statista. К примеру, Соединённые Штаты по этому показателю занимают восьмую позицию, равно как и Канада.
По данным аналитиков, пожертвования Эстонии в пять раз превышают объёмы помощи от Словакии (она отдаёт 0,21% ВВП) и в десять раз — от Финляндии (0,11% ВВП). На второй позиции в этом перечне оказалась Латвия, которая отдаёт Украине 0,93% своего ВВП, за ней следует Польша (0,5% ВВП). Также среди крупнейших доноров значатся Литва (0,46%), Норвегия (0,34%), Великобритания (0,26%), Чехия (0,24%), Канада и США (по 0,23%).
Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур подтвердил, что страна выделила 1% ВВП на поддержку Украины. По его словам, на собственную оборону республика в следующем году намерена потратить 2,84% своего валового внутреннего продукта, а в 2024-м эта сумма вырастет до 3,2%.
ТАСС / Alexander Welscher