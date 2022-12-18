Названа единственная страна, которая тратит на помощь Украине больше 1% ВВП

Эстония — это единственная страна, которая жертвует на поддержку Украины свыше 1% объёма своего внутреннего валового продукта (ВВП), пишет Postimees со ссылкой на исследования компании Statista. К примеру, Соединённые Штаты по этому показателю занимают восьмую позицию, равно как и Канада.

По данным аналитиков, пожертвования Эстонии в пять раз превышают объёмы помощи от Словакии (она отдаёт 0,21% ВВП) и в десять раз — от Финляндии (0,11% ВВП). На второй позиции в этом перечне оказалась Латвия, которая отдаёт Украине 0,93% своего ВВП, за ней следует Польша (0,5% ВВП). Также среди крупнейших доноров значатся Литва (0,46%), Норвегия (0,34%), Великобритания (0,26%), Чехия (0,24%), Канада и США (по 0,23%).