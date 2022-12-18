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18 декабря, 01:01

"Призрак СССР": Антонов нашёл причину негативного отношения США к России

Антонов обвинил США в постоянных попытках самоутверждаться за счёт России

Соединённые Штаты в отношениях с Россией всё время пытаются самоутвердиться, как будто ещё не исчезли призраки холодной войны. Такое мнение высказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Кажется, Вашингтону нужно постоянно самоутверждаться через конкуренцию с Россией. Выглядит так, будто призрак Советского Союза до сих пор бродит по властным коридорам американской столицы, а холодная война не закончилась вовсе", — приводит Newsweek слова Антонова.

По его мнению, в крови у американцев ген "исключительности", который заставляет их создавать зону нестабильности рядом с границами России. Дипломат считает, что политики США всё ещё действуют по законам периода холодной войны. Восстановление авторитета России превратилось для них в головную боль.

"В то же время всегда можно переложить вину за свои проблемы и просчёты на Российскую Федерацию и использовать Россию, чтобы оправдать свои беспрецедентные военные расходы", — отметил Антонов.

Антонов: Дипломатов РФ в США продолжают склонять к предательству Родины

Антонов: Дипломатов РФ в США продолжают склонять к предательству Родины

Ранее Антонов заявил, что Вашингтон продолжает "охотиться" на граждан РФ за рубежом. По словам дипломата, за 14-летний период Москва зафиксировала 58 случаев ареста россиян.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Андрей Григорьев

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