"Призрак СССР": Антонов нашёл причину негативного отношения США к России

Соединённые Штаты в отношениях с Россией всё время пытаются самоутвердиться, как будто ещё не исчезли призраки холодной войны. Такое мнение высказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Кажется, Вашингтону нужно постоянно самоутверждаться через конкуренцию с Россией. Выглядит так, будто призрак Советского Союза до сих пор бродит по властным коридорам американской столицы, а холодная война не закончилась вовсе", — приводит Newsweek слова Антонова.

По его мнению, в крови у американцев ген "исключительности", который заставляет их создавать зону нестабильности рядом с границами России. Дипломат считает, что политики США всё ещё действуют по законам периода холодной войны. Восстановление авторитета России превратилось для них в головную боль.

"В то же время всегда можно переложить вину за свои проблемы и просчёты на Российскую Федерацию и использовать Россию, чтобы оправдать свои беспрецедентные военные расходы", — отметил Антонов.