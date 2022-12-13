Кинолог перечислил игры, которые могут покалечить щенка и повлиять на его развитие

Игры помогают щенкам познавать окружающий мир, однако чрезмерные нагрузки и длительные контакты со взрослыми собаками могут навредить растущему организму. Об этом в беседе с РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

"В процессе игры собака, которая будет тяжелее и крупнее вашего щенка, может случайно навредить ему, наступив, задев или случайно прикусив его. Первое время постарайтесь искать для своей собаки друзей одной весовой категории, а когда она окрепнет, смело знакомьте её со всеми сородичами", — пояснил специалист.

По его словам, слишком большие физические нагрузки могут стать причиной развития ортопедических заболеваний у щенков. У молодых собак скелет формируется до года, поэтому чрезмерный бег и иные активности могут негативно повлиять на кости и суставы, в результате чего у питомца появится риск развития дисплазии, остеохондроза и артрита.

Игра в перетягивание вещей тоже может навредить юной собаке. И дело вовсе не в том, что у щенка может измениться прикус. На самом деле при таких развлечениях под угрозу попадает жевательный аппарат питомца, поскольку резкие рывки могут травмировать. Если игры в перетягивание не избежать, то следует делать это аккуратно и без резких движений, посоветовал Голубев.

Кинолог подчеркнул, что щенков следует оградить от резких скачков и прыжков, от бега наперегонки по лестницам, а обучая юную собаку, следует отдавать приоритет только необходимым командам и умственным упражнениям, следя за тем, чтобы нагрузки были соразмерными для питомца.

"Постепенно увеличивайте нагрузки и добавляйте новые игры. Таким образом вы обеспечите собаке долгую и счастливую жизнь рядом с вами", — добавил Голубев.