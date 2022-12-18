Глава Генштаба Британии выступил за регулярные контакты с военными России

"Мы всегда говорили, что будем поддерживать связь, но не будем оглашать детали того, что мы обсуждаем. Думаю, что он очень хорошо придерживается этой договорённости. Я бы хотел, чтобы эти контакты были ещё более регулярными. Я бы хотел, чтобы они были усилены, даже несмотря на то, что эти разговоры могут быть трудными", — сказал Радакин в интервью, опубликованном в газете The Telegraph.