Глава Генштаба Британии выступил за регулярные контакты с военными России
Начштаба обороны ВС Британии Радакин заявил, что хотел бы чаще контактировать с Москвой
Начальник Штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что хотел бы регулярно контактировать с российскими военными. Он рассказал, что на постоянной основе общался с начальником Генштаба Вооружённых сил РФ Валерием Герасимовым.
"Мы всегда говорили, что будем поддерживать связь, но не будем оглашать детали того, что мы обсуждаем. Думаю, что он очень хорошо придерживается этой договорённости. Я бы хотел, чтобы эти контакты были ещё более регулярными. Я бы хотел, чтобы они были усилены, даже несмотря на то, что эти разговоры могут быть трудными", — сказал Радакин в интервью, опубликованном в газете The Telegraph.
Он приветствует любые поводы поддерживать открытыми каналы связи с РФ. Военачальник также обратил внимание на уважительный тон сообщения, направленного президентом РФ Владимиром Путиным королю Карлу III после смерти Её Величества Елизаветы II.
Радакин отметил, что сейчас есть опасность "чрезмерно зациклиться" на текущей ситуации и преувеличить риски. По его мнению, "нужно анализировать, но не вдаваться в крайности", стараться искать баланс.
Ранее Лайф писал, что в Британии решили оценить эффект от вложений в Украину. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил провести аудит военной помощи Киеву.
Wikipedia / LPhot Paul Halliwell