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Регион
Опубликовано 18 декабря 2022, 02:03
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Шойгу посетил зону спецоперации

Шойгу проинспектировал группировку войск в зоне спецоперации

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск в районах проведения военной спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в зоне военной спецоперации. Видео © Минобороны РФ

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Южный военный округ и проинспектировал группировку войск (сил) в районах проведения специальной военной операции", — говорится в сообщении ведомства.

Шойгу на вертолёте осмотрел районы дислокации войск и проверил передовые позиции. Он также пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за образцовое выполнение боевых задач.

"На пункте управления группировкой Сергей Шойгу заслушал доклады командующих о текущей обстановке и действиях российских войск на операционных направлениях", — рассказали в Минобороны РФ.

Там отметили, что особое внимание министр обратил на обеспечение войск, размещение в полевых условиях, работу медиков и тыловых подразделений.

Опубликовано видео посещения Путиным объединённого штаба спецоперации
Опубликовано видео посещения Путиным объединённого штаба спецоперации

Напомним, что это не первый раз, когда Шойгу посещает зону спецоперации. В начале ноября он проинспектировал командный пункт Объединённой группировки российских войск.

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Минобороны РФ

Андрей Григорьев
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