Шойгу посетил зону спецоперации
Шойгу проинспектировал группировку войск в зоне спецоперации
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск в районах проведения военной спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в зоне военной спецоперации. Видео © Минобороны РФ
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Южный военный округ и проинспектировал группировку войск (сил) в районах проведения специальной военной операции", — говорится в сообщении ведомства.
Шойгу на вертолёте осмотрел районы дислокации войск и проверил передовые позиции. Он также пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за образцовое выполнение боевых задач.
"На пункте управления группировкой Сергей Шойгу заслушал доклады командующих о текущей обстановке и действиях российских войск на операционных направлениях", — рассказали в Минобороны РФ.
Там отметили, что особое внимание министр обратил на обеспечение войск, размещение в полевых условиях, работу медиков и тыловых подразделений.
Напомним, что это не первый раз, когда Шойгу посещает зону спецоперации. В начале ноября он проинспектировал командный пункт Объединённой группировки российских войск.
Минобороны РФ