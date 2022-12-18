Шойгу посетил зону спецоперации

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск в районах проведения военной спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в зоне военной спецоперации. Видео © Минобороны РФ

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Южный военный округ и проинспектировал группировку войск (сил) в районах проведения специальной военной операции", — говорится в сообщении ведомства.

Шойгу на вертолёте осмотрел районы дислокации войск и проверил передовые позиции. Он также пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за образцовое выполнение боевых задач.

"На пункте управления группировкой Сергей Шойгу заслушал доклады командующих о текущей обстановке и действиях российских войск на операционных направлениях", — рассказали в Минобороны РФ.

Там отметили, что особое внимание министр обратил на обеспечение войск, размещение в полевых условиях, работу медиков и тыловых подразделений.