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18 декабря, 02:30

Житель Сахалина полез в люк с холодной водой ради спасения собаки

В городе Долинске на Сахалине мужчина полез в люк, чтобы спасти провалившуюся в него собаку. Об этом пишет телеграм-канал "Право на жизнь. Долинск". Как рассказала хозяйка животного, собака играла со снежком и упала в яму с ледяной водой по улице Севастьянова.

"Вызвали спасателей, но ждать пришлось бы очень долго и собака могла погибнуть от переохлаждения. Мужчина проходил мимо и вызвался помочь. Полез в ледяную воду. Собака не подпускала, благо, что был намордник. Собака спасена. Люк Дмитрий тоже закрыл", — рассказала девушка.

Как выглядит отважный спаситель, неизвестно. В паблике подчеркнули, что гордятся земляком и присоединяются к искренней благодарности.

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Telegram / Право на жизнь. Долинск

Анатолий Симоненко

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