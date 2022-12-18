Житель Сахалина полез в люк с холодной водой ради спасения собаки

В городе Долинске на Сахалине мужчина полез в люк, чтобы спасти провалившуюся в него собаку. Об этом пишет телеграм-канал "Право на жизнь. Долинск". Как рассказала хозяйка животного, собака играла со снежком и упала в яму с ледяной водой по улице Севастьянова.

"Вызвали спасателей, но ждать пришлось бы очень долго и собака могла погибнуть от переохлаждения. Мужчина проходил мимо и вызвался помочь. Полез в ледяную воду. Собака не подпускала, благо, что был намордник. Собака спасена. Люк Дмитрий тоже закрыл", — рассказала девушка.

Как выглядит отважный спаситель, неизвестно. В паблике подчеркнули, что гордятся земляком и присоединяются к искренней благодарности.