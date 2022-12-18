Европу предупредили о "взрывоопасной смеси" в экономике

Между США и ЕС, хоть они и близкие союзники, не исключена торговая война. Начаться она может с ответа Евросоюза на принятый в США закон о снижении инфляции (IRA). Об этом пишет Die Welt. Как отмечает автор материала Тобиас Кайзер, в рамках саммита ЕС самые влиятельные политики Европы обсудили реакцию блока на "крупномасштабное промышленно-политическое наступление" президента США Джо Байдена.

"Это взрывоопасная смесь. Франция, в частности, настаивает на решительном европейском ответе", — предупреждает Кайзер.

В случае победы сторонников "жёсткой линии", прежде всего Франции, возникнет угроза "трансатлантической гонки субсидий", усиления европейского протекционизма и торговой войны с союзником, пишет Кайзер. При этом финансировать интервенционизм блока придётся за счёт увеличения общего долга Евросоюза. Журналист пишет, что среди мер реагирования обсуждаются даже такие "немыслимые ранее", как правило "покупай европейское" для субсидий и государственных закупок.

"Новые протекционистские меры могут привести к тому, что ЕС окажется втянутым в торговую войну с США", — подчёркивает Кайзер.