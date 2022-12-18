КНДР запустила две баллистические ракеты с интервалом в 25 минут

КНДР 18 декабря запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщила Береговая охрана Японии. Интервал между запусками составил 25 минут.

По данным ведомства, обе ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии в море. Никакого ущерба нанесено не было.

По словам министра обороны Японии Тосиро Ино, обе северокорейские ракеты пролетели около 500 км, максимальная высота их полёта составила 550 км.