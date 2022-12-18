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18 декабря, 03:46

КНДР запустила две баллистические ракеты с интервалом в 25 минут

КНДР 18 декабря запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщила Береговая охрана Японии. Интервал между запусками составил 25 минут.

По данным ведомства, обе ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии в море. Никакого ущерба нанесено не было.

По словам министра обороны Японии Тосиро Ино, обе северокорейские ракеты пролетели около 500 км, максимальная высота их полёта составила 550 км.

Reuters: КНДР успешно испытала "твердотопливный двигатель большой тяги"

Reuters: КНДР успешно испытала "твердотопливный двигатель большой тяги"

Как писал Лайф, в сентябре КНДР испытала ракету, способную ударить по США. Об этом заявили в Министерстве обороны Японии.

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rodong.rep.kp

Арина Родионова

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