Ким Чен Ын впервые пропустил годовщину смерти отца

На траурной церемонии по случаю 11-й годовщины кончины Ким Чен Ира, бывшего вождя КНДР и отца нынешнего лидера Ким Чен Ына, сын не присутствовал. Северокорейский лидер прислал корзину цветов. Это следует из сообщения Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК).

"Перед статуями великих руководителей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира была возложена корзина цветов от имени уважаемого товарища Ким Чен Ына", — сообщает ЦТАК.

Ким Чен Ир скончался 17 декабря 2011 года. В КНДР годовщину со дня его смерти отмечают второй день. К бронзовым статуям бывших вождей КНДР на холме Мансудэ возложили цветы международные организации, зарубежные политические партии, организации и деятели. Местные СМИ публикуют хвалебные статьи. В Кымсусанском дворце Солнца в Пхеньяне прошла церемония поминовения бывшего лидера, но Ким Чен Ын и его сестра Ким Ё Чжон на ней не присутствовали.

По случаю этого памятного события Ким Чен Ыну 17 декабря прислал телеграмму председатель ЦК КПРФ и депутат Госдумы Геннадий Зюганов. Он выразил искренние соболезнования сыну вождя и всему корейскому народу.

Исследователь Института национального объединения Южной Кореи Хон Мин считает, что вместо мавзолея Ким Чен Ын мог посетить священную гору Пэкту.

"Если Ким Чен Ын пропустил мероприятие в Пхеньяне, жители Северной Кореи вряд ли это поймут. Но если он посетил Пэкту, которая считается священной, тогда народ воспримет поездку как основу для поворотного момента", — отметил Хон Мин.