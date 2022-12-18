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18 декабря, 04:10

Ким Чен Ын впервые пропустил годовщину смерти отца

На траурной церемонии по случаю 11-й годовщины кончины Ким Чен Ира, бывшего вождя КНДР и отца нынешнего лидера Ким Чен Ына, сын не присутствовал. Северокорейский лидер прислал корзину цветов. Это следует из сообщения Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК).

"Перед статуями великих руководителей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира была возложена корзина цветов от имени уважаемого товарища Ким Чен Ына", — сообщает ЦТАК.

Ким Чен Ир скончался 17 декабря 2011 года. В КНДР годовщину со дня его смерти отмечают второй день. К бронзовым статуям бывших вождей КНДР на холме Мансудэ возложили цветы международные организации, зарубежные политические партии, организации и деятели. Местные СМИ публикуют хвалебные статьи. В Кымсусанском дворце Солнца в Пхеньяне прошла церемония поминовения бывшего лидера, но Ким Чен Ын и его сестра Ким Ё Чжон на ней не присутствовали.

По случаю этого памятного события Ким Чен Ыну 17 декабря прислал телеграмму председатель ЦК КПРФ и депутат Госдумы Геннадий Зюганов. Он выразил искренние соболезнования сыну вождя и всему корейскому народу.

Исследователь Института национального объединения Южной Кореи Хон Мин считает, что вместо мавзолея Ким Чен Ын мог посетить священную гору Пэкту.

"Если Ким Чен Ын пропустил мероприятие в Пхеньяне, жители Северной Кореи вряд ли это поймут. Но если он посетил Пэкту, которая считается священной, тогда народ воспримет поездку как основу для поворотного момента", — отметил Хон Мин.

Ким Чен Ын впервые показал на публике дочь

Ким Чен Ын впервые показал на публике дочь

Ранее Лайф писал, что Ким Чен Ын назвал стратегическую цель Северной Кореи — создать самые могущественные в мире стратегические ядерные силы и обладать "невиданной абсолютной" мощью.

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rodong.rep.kp

Арина Родионова

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