Один человек погиб, ещё двое тяжело ранены в результате стрельбы в Париже

Один человек погиб, ещё двое находятся в критическом состоянии после стрельбы в Париже. Об этом сообщает телеканал BFM TV, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Кадры с места происшествия, где 60-летний мужчина открыл стрельбу. Видео © Twitter / Alkan_Yusuf

Инцидент произошёл в 10-м округе французской столицы на улице Энгиена. Злоумышленником оказался 60-летний мужчина, в настоящее время он задержан. Его мотивы пока не известны. Очевидцы утверждают, что слышали семь-восемь выстрелов. Также сообщается, что один из пострадавших получил выстрел в ногу, когда находился в парикмахерской. Всего ранены как минимум пять человек.