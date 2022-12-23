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23 декабря, 11:52

Один человек погиб, ещё двое тяжело ранены в результате стрельбы в Париже

Один человек погиб, ещё двое находятся в критическом состоянии после стрельбы в Париже. Об этом сообщает телеканал BFM TV, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Кадры с места происшествия, где 60-летний мужчина открыл стрельбу. Видео © Twitter / Alkan_Yusuf

Инцидент произошёл в 10-м округе французской столицы на улице Энгиена. Злоумышленником оказался 60-летний мужчина, в настоящее время он задержан. Его мотивы пока не известны. Очевидцы утверждают, что слышали семь-восемь выстрелов. Также сообщается, что один из пострадавших получил выстрел в ногу, когда находился в парикмахерской. Всего ранены как минимум пять человек.

В Афинах местные мафиози устроили перестрелку в кафе

В Афинах местные мафиози устроили перестрелку в кафе

Ранее Лайф писал, что минимум двое подростков погибли во время стрельбы в американском городе Атланта. Перестрелку спровоцировал спор, который разгорелся в соцсетях между подростками. По данным местного телеканала, трёх пострадавших в перестрелке доставили в больницу. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Обложка ©

Twitter / Alkan_Yusuf

Наталья Исакова

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