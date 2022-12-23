Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 декабря, 11:39

В РФ предложили наносить предупреждения на упаковки сладких напитков

На упаковках сахаросодержащих напитков необходимо размещать предупреждения, чтобы покупатели знали об их вреде. С таким предложением выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, он направил письмо на имя руководителя Минздрава Михаила Мурашко.

"Прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения обязательного размещения на потребительских упаковках сахаросодержащих напитков предупреждающей информации, в том числе и визуальной, о вреде потребления данного вида продукции по аналогии с табачными изделиями", — сказано в документе, копия которого оказалась в распоряжении RT.

Орлов напомнил, что такие меры ранее призвала принять Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По его мнению, многие люди, особенно несовершеннолетние, не знают, какую опасность несёт подобная продукция.

Диетолог предупредила о риске развития аллергии при употреблении сахарозаменителя

Диетолог предупредила о риске развития аллергии при употреблении сахарозаменителя

Ранее Лайф писал, что президент Владимир Путин подписал закон о введении акциза на сладкие напитки с 1 июля 2023 года. Подакцизными станут товары, содержащие глюкозу, фруктозу, сахарозу, декстрозу, мальтозу, лактозу, сироп с сахаром или мёд.

Обложка ©

ТАСС / АО "КРТК"

Никита Осипов
  • Новости
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров