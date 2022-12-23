В РФ предложили наносить предупреждения на упаковки сладких напитков
На упаковках сахаросодержащих напитков необходимо размещать предупреждения, чтобы покупатели знали об их вреде. С таким предложением выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, он направил письмо на имя руководителя Минздрава Михаила Мурашко.
"Прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения обязательного размещения на потребительских упаковках сахаросодержащих напитков предупреждающей информации, в том числе и визуальной, о вреде потребления данного вида продукции по аналогии с табачными изделиями", — сказано в документе, копия которого оказалась в распоряжении RT.
Орлов напомнил, что такие меры ранее призвала принять Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По его мнению, многие люди, особенно несовершеннолетние, не знают, какую опасность несёт подобная продукция.
Ранее Лайф писал, что президент Владимир Путин подписал закон о введении акциза на сладкие напитки с 1 июля 2023 года. Подакцизными станут товары, содержащие глюкозу, фруктозу, сахарозу, декстрозу, мальтозу, лактозу, сироп с сахаром или мёд.
ТАСС / АО "КРТК"