Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 декабря, 11:37

Как избежать травм при занятиях зимними видами спорта — объясняет невролог

Невролог Толмачёва призвала заранее готовиться к зимним активностям и использовать защиту

Чтобы уберечься от травм во время занятий зимними видами спорта, лучше всего готовиться к ним до наступления холодов, разминаться и носить средства защиты. Об этом Лайфу рассказала невролог Виктория Толмачёва.

По её словам, организм вряд ли будет готов к нагрузкам, если весь год просидеть за компьютером, а зимой неожиданно встать на лыжи или коньки.

"Стоит начать готовить организм к физической активности до наступления холодов. Это поможет привести мышцы в тонус. Идеально, если вы поддерживаете форму в течение года: бегаете, плаваете или посещаете фитнес-центр", — отметила эксперт.

Модный тренд или работающая методика: Врач разъяснил, может ли тейпирование помочь при травмах

Модный тренд или работающая методика: Врач разъяснил, может ли тейпирование помочь при травмах

Любой вид зимней активности она рекомендовала начинать с разминки, а также использовать защиту – шлемы и наколенники. Если падения не удалось избежать, необходимо правильно сгруппироваться.

"Нужно попытаться присесть, ни в коем случае не приземляться на выпрямленные руки. Если падаете на спину, то старайтесь прижать подбородок к груди, руки же стоит расставить максимально широко", — посоветовала невролог.

Толмачёва также предостерегла от занятий самолечением. По её словам, в случае травмы необходимо обязательно обратиться к врачу.

Ранее врач – травматолог-ортопед клиники МЕДСИ в Хорошевском проезде Леонид Кунцев дал советы по первой помощи при травмах на катке или лыжной прогулке.

Обложка ©

PxHere

Ольга Годуненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров