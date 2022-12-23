Как избежать травм при занятиях зимними видами спорта — объясняет невролог
Невролог Толмачёва призвала заранее готовиться к зимним активностям и использовать защиту
Чтобы уберечься от травм во время занятий зимними видами спорта, лучше всего готовиться к ним до наступления холодов, разминаться и носить средства защиты. Об этом Лайфу рассказала невролог Виктория Толмачёва.
По её словам, организм вряд ли будет готов к нагрузкам, если весь год просидеть за компьютером, а зимой неожиданно встать на лыжи или коньки.
"Стоит начать готовить организм к физической активности до наступления холодов. Это поможет привести мышцы в тонус. Идеально, если вы поддерживаете форму в течение года: бегаете, плаваете или посещаете фитнес-центр", — отметила эксперт.
Любой вид зимней активности она рекомендовала начинать с разминки, а также использовать защиту – шлемы и наколенники. Если падения не удалось избежать, необходимо правильно сгруппироваться.
"Нужно попытаться присесть, ни в коем случае не приземляться на выпрямленные руки. Если падаете на спину, то старайтесь прижать подбородок к груди, руки же стоит расставить максимально широко", — посоветовала невролог.
Толмачёва также предостерегла от занятий самолечением. По её словам, в случае травмы необходимо обязательно обратиться к врачу.
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