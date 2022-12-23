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23 декабря, 11:29

Рождественский хомяк наглядно показал европейцам их мрачное будущее

RT поздравил жителей Европы с Рождеством видео про "сказку о хомячке"

RT пожелал европейцам счастливого "русофобского" Рождества и снял в честь праздника видео, в котором рассказывается "сказка о хомячке".

RT поздравил жителей Европы с "русофобским" Рождеством роликом про "сказку о хомячке". Видео © RT

В ролике авторы сравнивают три Рождества — в 2021-м, 2022-м и 2023 году. Так, в первом случае радостная семья европейцев в уюте отмечает праздник, дом украшен яркими фонариками, а родители дарят дочери хомяка. Через год, то есть в настоящее время, дела идут уже не так хорошо: чтобы гирлянда на ёлке хоть немного горела, отцу семейства приходится прибегать к своим знаниям по физике, а хомяк становится главным источником электричества. При этом семья отмечает Рождество в тёплой одежде и под одеялами. Совсем всё плохо становится в 2023 году. Как прогнозируют авторы ролика, этот праздник станет для семьи совсем безрадостным: разнообразные угощения придётся заменить на сытный суп с лапшой, а жить надо будет в полуразрушенном доме. При этом, судя по драматургии сюжета, хомяка пришлось пустить на еду — в тарелке отец находит бантик питомца.

Европейцев также призвали читать RT с помощью VPN, если их СМИ не говорят, "куда всё катится".

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Обложка ©

RT

Никита Осипов

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