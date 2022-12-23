Врач рассказала, в каких случаях мандарины могут вызвать анафилактический шок

Мандарины — символ Нового года, без которого не обходится ни один праздничный стол. Однако употреблять их нужно с осторожностью, иначе может появиться аллергическая реакция, вплоть до анафилактического шока. Об этом в беседе с Лайфом рассказала диетолог-терапевт Ольга Лушникова.

По словам специалиста, один из главных принципов здорового питания — употреблять продукты по сезону, когда они максимально полезны. А сезон мандаринов как раз — ноябрь-декабрь. В этих солнечных плодах содержатся витамины А, С, группы В, кальций, магний, калий, а также антиоксиданты, клетчатка, причём растворимая и нерастворимая.

Как объяснила Лушникова, растворимые пищевые волокна — это отличный пребиотик, они стимулируют рост полезных бактерий микробиомы кишечника. Это очень важно для состояния желудочно-кишечного тракта и здоровья в целом. Нерастворимая клетчатка стимулирует перистальтику кишечника, что необходимо для правильной работы ЖКТ.

"Регулярное употребление мандаринов способствует укреплению иммунитета, благотворно влияет на работу нервной, сердечно-сосудистой систем, повышает настроение. А эфирное масло мандарина является прекрасным натуральным средством для профилактики бессонницы, тревожности и депрессии", — подчеркнула диетолог.

Здоровому взрослому человеку рекомендуется съедать в день 200–400 граммов свежих фруктов и ягод, а вес одного мандарина — 50–80 граммов. Следовательно, в сутки допустимо съедать до шести штук этого солнечного плода. Хотя лучше включить в эти 200–400 граммов и другие фрукты и ягоды.

Причём есть фрукты нужно после основного приёма пищи в качестве десерта, чтобы не было резкого скачка сахара крови. По словам врача, это особенно важно для людей с нарушением углеводного обмена, в том числе с сахарным диабетом. Также мандарины не рекомендуются пациентам с обострением заболеваний ЖКТ: гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатита, холецистита, гепатита, энтероколита. Ещё не стоит злоупотреблять этими цитрусовыми при синдроме избыточного бактериального роста, который сопровождается вздутиями и метеоризмом, при мочекаменной болезни, остром нефрите и индивидуальной непереносимости.

"Мандарины, как и любые другие цитрусовые, могут вызвать аллергическую реакцию, сопровождающуюся крапивницей, отёком слизистых вплоть до удушья и развития анафилактического шока. Осторожно нужно давать мандарины детям до трёх лет", — подчеркнула Лушникова.