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23 декабря, 11:12

Дед Мороз и Снегурочка прилетели в Нижний Новгород на новом российском самолёте МС-21

Дед Мороз и Снегурочка прилетели в Нижний Новгород на борту новейшего российского лайнера МС-21, а в полёте сказочных персонажей сопровождал глава региона Глеб Никитин. Об этом сообщается на сайте Правительства Нижегородской области.

Дед Мороз и Снегурочка прилетели в Нижний Новгород на новом российском самолёте МС-21. Видео © LIFE

"Очень современная и комфортабельная машина. Отмечу, что часть производственной кооперации приходится именно на Нижний Новгород, например "Гидромаш" делает шасси для самолёта", — отметил Никитин.

В аэропорту новогодних сказочных персонажей встречали дети участников специальной военной операции и юные хористы нижегородской капеллы. Отметим, что МС-21 совершил перелёт из Москвы в Нижний Новгород в честь 100-летия гражданской авиации, ведь именно с этого направления началась её отечественная история.

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Как писал Лайф, 7 декабря в России завершились стратегические испытания среднемагистрального пассажирского лайнера МС-21.

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Сайт Правительства Нижегородской области

Артур Белкин

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