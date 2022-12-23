Парламент Татарстана принял закон о переименовании должности главы республики

Депутаты Госсовета Татарстана приняли законопроект, который вносит правки в конституцию региона и меняет наименование высшего должностного лица с президента на "главу – раиса Республики Татарстан". Однако эти меры будут распространяться только на вновь избранного руководителя.

Документ предполагает использование и сокращённого варианта — "раис Республики Татарстан". При этом Рустам Минниханов, который является действующим главой региона, избирался именно в качестве президента субъекта, в этой связи законопроект содержит переходные положения. Сам Минниханов назвал обсуждаемую тему очень непростой и болезненной и просил поддержать предложенные изменения.

"Мы эту работу продолжали, чтобы сохранить наименование руководителя республики. Когда мы начали понимать, что это не получится, начали искать другие пути. Мы, конечно, не смогли отстоять, чтобы это было нашим правом — как называть… Но наше право — дальше не каким-то протестным путём, а законодательным эту позицию отстаивать", — сказал он во время выступления перед депутатами.

За принятие законопроекта проголосовали 79 из 100 присутствующих депутатов.