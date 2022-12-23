Силовики проведут проверку после отставки главы района в Белгородской области

Силовые структуры проверяют деятельность экс-главы Вейделевского района Белгородской области Анатолия Тарасенко, который ранее покинул пост. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Анатолий Васильевич Тарасенко покинул пост главы Вейделевского района. Есть претензии силовых структур к его деятельности. Проходят следственные мероприятия. Ждём их окончания", — написал Гладков в телеграм-канале.

Сегодня совет депутатов на заседании рассмотрел заявление Тарасенко об уходе.