Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 декабря, 10:51

Силовики проведут проверку после отставки главы района в Белгородской области

Силовые структуры проверяют деятельность экс-главы Вейделевского района Белгородской области Анатолия Тарасенко, который ранее покинул пост. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Анатолий Васильевич Тарасенко покинул пост главы Вейделевского района. Есть претензии силовых структур к его деятельности. Проходят следственные мероприятия. Ждём их окончания", — написал Гладков в телеграм-канале.

Сегодня совет депутатов на заседании рассмотрел заявление Тарасенко об уходе.

Сотрудница брянского визового центра за деньги помогала мигрантам сдать языковой тест

Сотрудница брянского визового центра за деньги помогала мигрантам сдать языковой тест

А ранее был задержан бывший глава Правительства Кемеровской области Вячеслав Телегин, который оставил пост в августе 2022 года. Экс-чиновника подозревают в участии в коррупционных схемах.

Обложка ©

ТАСС / Антон Вергун

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров