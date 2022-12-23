В Карелии умер ребёнок, которого два года назад жестоко избил отец
В Карелии умер мальчик, который два года находился в коме после того, как его избил собственный отец. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
"Сегодня не стало маленького Артёма, которого два года назад избил отец. Уже при поступлении малыша в терминальном состоянии в Детскую республиканскую больницу имени И.Н. Григовича врачи понимали, что нет никаких надежд. Но сделали всё возможное и невозможное, чтобы продлить ему жизнь", — написал Охлопков.
Как заметил глава Карелии Артур Парфенчиков, за судьбой малыша, которого в четырёхмесячном возрасте избил пьяный отец, следила вся Республика, однако "чуда не случилось".
Напомним, что в конце сентября 2020 года в Петрозаводске пьяный отец нанёс своему четырёхмесячному сыну несколько ударов рукой по голове, в результате чего причинил ему серьёзную черепно-мозговую травму. Врачи долго боролись за его жизнь и даже выводили малыша из состояния комы.
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