Тарасова посоветовала Трусовой внимательнее подходить к соревнованиям

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова посоветовала фигуристке Александре Трусовой более внимательно подходить к соревнованиям. Так она прокомментировала решение спортсменки сняться с чемпионата России в Красноярске из-за болезни.

"Жалко, что она снялась. Но, видимо, она заболела. Сама болею. Думаю, что она по медицинским показателям снялась. Надо внимательнее подходить к соревнованиям Саше Трусовой, чтобы не болеть. Одни снимаются, другие начинают", — сказала тренер в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".