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23 декабря, 10:23

Тарасова посоветовала Трусовой внимательнее подходить к соревнованиям

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова посоветовала фигуристке Александре Трусовой более внимательно подходить к соревнованиям. Так она прокомментировала решение спортсменки сняться с чемпионата России в Красноярске из-за болезни.

"Жалко, что она снялась. Но, видимо, она заболела. Сама болею. Думаю, что она по медицинским показателям снялась. Надо внимательнее подходить к соревнованиям Саше Трусовой, чтобы не болеть. Одни снимаются, другие начинают", — сказала тренер в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

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Ранее сообщалось, что Александра Трусова снялась с чемпионата России по фигурному катанию. Сегодня на ЧМ в Красноярске выступят женщины с короткой программой. Позже тренер спортсменки сообщила о температуре под 40 градусов у подопечной.

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Shutterstock , © ТАСС / Егор Алеев

Варвара Романова

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