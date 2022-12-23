Подмосковные травматологи удалили полуторагодовалому малышу лишний мизинец на ноге

В Московской области врачи удалили полуторагодовалому ребёнку лишний мизинец на ноге. После операции малыш чувствует себя хорошо и готовится проходить реабилитацию, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.

"В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу (МОДКТОБ) обратились родители полуторагодовалого ребёнка с жалобами на лишний мизинец на его ступне. Такая патология называется полидактилия — это врождённый порок развития. <...> Наиболее распространённая причина развития — наследственность", — говорится в сообщении.

Помимо удаления юному пациенту была проведена реконструктивная операция для восстановления капсул плюснефаланговых суставов, на которые до хирургического вмешательства шла двойная нагрузка. По словам главного врача МОДКТОБ Александра Григорьева, со временем функциональность конечности придёт в норму, а последствия патологии не дадут о себе знать в будущем.

До и после удаления шестых пальцев. Фото © Пресс-служба подмосковного Минздрава