Песков: Кремлю неизвестно о планах Украины мирно урегулировать конфликт

В Кремле не располагают информацией о том, что Украина якобы готовит мирный план завершения конфликта. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что российское руководство в курсе подобных заявлений Владимира Зеленского, но, по его словам, президент Украины делает их, не учитывая сегодняшние реалии.

"Всё, что до сих пор говорил президент Зеленский, говорилось без учёта нынешних реалий, которые на сегодняшний день уже сложились и которые нельзя игнорировать", — заявил Песков.