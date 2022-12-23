Песков назвал очевидным провокационный и колониальный характер политики США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга назвал очевидным провокационный и колониальный характер политики США.
"То, что политика у США явно во многом носит провокационный характер, колониальный характер, о чём вчера в том числе говорил президент, это очевидно", — сказал представитель Кремля, комментируя рождественское обращение Байдена.
Ранее Лайф сообщал, что 80-летний Байден, выступая с рождественским обращением к нации, выразил критическое отношение к американской политике. Президент США посетовал на то, что она стала злой и пристрастной.
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