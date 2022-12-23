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23 декабря, 09:50

Агутин решил поставить жирную точку в слухах о разводе с Варум

Леонид Агутин опроверг слухи о разводе с Варум

<p>Леонид Агутин и Анжелика Варум. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/agutin_leonid/1521" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Леонид Агутин</a></p>

Леонид Агутин и Анжелика Варум. Обложка © Telegram / Леонид Агутин

Российский певец Леонид Агутин опроверг слухи о расставании с женой Анжеликой Варум, поделившись в телеграм-канале постом из фан-группы. Напомним, в июле этого года звёздная пара отметила 22-летие совместной жизни.

"Распространяемые в Сети через анонимные паблики и безответственные СМИ новости о разводе Леонида Агутина и Анжелики Варум являются неправдой. В ход пустили и новую песню "Последний трек" группы "3333", которую поддержал Леонид", — говорится в сообщении.

В середине декабря Агутин выпустил песню, где есть строчки "Это последний трек о тебе, ведь я никто для тебя теперь". После этого в Сети завирусились сообщения о том, что 54-летний певец якобы новым треком намекал на развод с Варум. Также многих поклонников насторожило то, что пара давно не появляется на публике вместе. При этом весной у исполнителей запланированы совместные концерты.

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А ранее Лайф писал, что певица Слава объявила о расставании с гражданским мужем и поиске мужчины мечты. При этом причины такого решения артистка не назвала, отметив, что в этих отношениях, помимо плохого, было и много хорошего.


Наталья Исакова

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