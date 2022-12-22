10 человек, которым всё-таки починили зубы, и только посмотрите на их счастливые улыбки

"Победила булимию и вылечила зубы. Как раз к Рождеству :)", — bklove1.

Фото © Reddit / bklove1

"2 года, 11 месяцев и 20 дней в брекетах. Стоило каждой секунды", — woohooben.

Фото © Reddit / woohooben

"Мне стыдно публиковать это, но счастье всё перевешивает. В первый учебный день пятого класса меня сбила машина, сломав большую часть зубов. Сейчас мне 30, и большую часть своей жизни я не улыбался. Оцените мои новые тридцать два", — Dalo600.

Фото © Reddit / Dalo600

"Вверху: стоматологический ужас на протяжении всей жизни... отсутствующие, сломанные и прозрачные зубы с двумя металлическими мостовидными протезами. Внизу: виниры и пара коронок. Прошло 35 лет, но я наконец-то могу улыбаться без стеснения", — chaberkern.

Фото © Reddit / chaberkern

"На идеальную улыбку ушло почти три года", — Walusqueegee.

Фото © Reddit / Walusqueegee

"Я всегда стеснялся своих зубов, но на нашу седьмую годовщину жена изменила мою жизнь", — Rinesi.

Фото © Reddit / Rinesi

"Пять месяцев назад мне вырвали зубы и вставили временные протезы. А сегодня мне установили постоянные, и я чувствую себя потрясающе!" — VernalPathOG.

Фото © Reddit / VernalPathOG

"Фото до и после стоматологического лечения", — lisscc.

Фото © Reddit / lisscc

"Всю жизнь был с ужасными зубами, но вот решил всё-таки что-то с этим сделать. Ушёл год", — obvnotlupus.

Фото © Reddit / obvnotlupus

"Мои зубы год назад и сегодня", — LyricsMode.