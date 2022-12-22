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22 декабря, 15:25

10 человек, которым всё-таки починили зубы, и только посмотрите на их счастливые улыбки

Здоровые красивые зубы, учитывая стоимость похода к стоматологу, — роскошь. Но герои подборки ниже всё-таки решились потратиться и нисколько не пожалели — только полюбуйтесь на их голливудские улыбки!

"Победила булимию и вылечила зубы. Как раз к Рождеству :)", — bklove1.

Фото © Reddit / bklove1

Фото © Reddit / bklove1

"2 года, 11 месяцев и 20 дней в брекетах. Стоило каждой секунды", — woohooben.

Фото © Reddit / woohooben

Фото © Reddit / woohooben

"Мне стыдно публиковать это, но счастье всё перевешивает. В первый учебный день пятого класса меня сбила машина, сломав большую часть зубов. Сейчас мне 30, и большую часть своей жизни я не улыбался. Оцените мои новые тридцать два", — Dalo600.

Фото © Reddit / Dalo600

Фото © Reddit / Dalo600

"Вверху: стоматологический ужас на протяжении всей жизни... отсутствующие, сломанные и прозрачные зубы с двумя металлическими мостовидными протезами.

Внизу: виниры и пара коронок. Прошло 35 лет, но я наконец-то могу улыбаться без стеснения", — chaberkern.

Фото © Reddit / chaberkern

Фото © Reddit / chaberkern

"На идеальную улыбку ушло почти три года", — Walusqueegee.

Фото © Reddit / Walusqueegee

Фото © Reddit / Walusqueegee

"Я всегда стеснялся своих зубов, но на нашу седьмую годовщину жена изменила мою жизнь", — Rinesi.

Фото © Reddit / Rinesi

Фото © Reddit / Rinesi

"Пять месяцев назад мне вырвали зубы и вставили временные протезы. А сегодня мне установили постоянные, и я чувствую себя потрясающе!" VernalPathOG.

Фото © Reddit / VernalPathOG

Фото © Reddit / VernalPathOG

"Фото до и после стоматологического лечения", — lisscc.

Фото © Reddit / lisscc

Фото © Reddit / lisscc

"Всю жизнь был с ужасными зубами, но вот решил всё-таки что-то с этим сделать. Ушёл год", — obvnotlupus.

Фото © Reddit / obvnotlupus

Фото © Reddit / obvnotlupus

"Мои зубы год назад и сегодня", — LyricsMode.

Фото © Reddit / LyricsMode

Фото © Reddit / LyricsMode

Парень остался без зубов из-за того, что не чистил их 23 года, но импланты вернули ему приличный вид

Парень остался без зубов из-за того, что не чистил их 23 года, но импланты вернули ему приличный вид

Обложка ©

Reddit / woohooben

Сергей Трофимов

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