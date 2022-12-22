10 человек, которым всё-таки починили зубы, и только посмотрите на их счастливые улыбки
Здоровые красивые зубы, учитывая стоимость похода к стоматологу, — роскошь. Но герои подборки ниже всё-таки решились потратиться и нисколько не пожалели — только полюбуйтесь на их голливудские улыбки!
"Победила булимию и вылечила зубы. Как раз к Рождеству :)", — bklove1.
Фото © Reddit / bklove1
"2 года, 11 месяцев и 20 дней в брекетах. Стоило каждой секунды", — woohooben.
Фото © Reddit / woohooben
"Мне стыдно публиковать это, но счастье всё перевешивает. В первый учебный день пятого класса меня сбила машина, сломав большую часть зубов. Сейчас мне 30, и большую часть своей жизни я не улыбался. Оцените мои новые тридцать два", — Dalo600.
Фото © Reddit / Dalo600
"Вверху: стоматологический ужас на протяжении всей жизни... отсутствующие, сломанные и прозрачные зубы с двумя металлическими мостовидными протезами.
Внизу: виниры и пара коронок. Прошло 35 лет, но я наконец-то могу улыбаться без стеснения", — chaberkern.
Фото © Reddit / chaberkern
"На идеальную улыбку ушло почти три года", — Walusqueegee.
Фото © Reddit / Walusqueegee
"Я всегда стеснялся своих зубов, но на нашу седьмую годовщину жена изменила мою жизнь", — Rinesi.
Фото © Reddit / Rinesi
"Пять месяцев назад мне вырвали зубы и вставили временные протезы. А сегодня мне установили постоянные, и я чувствую себя потрясающе!" — VernalPathOG.
Фото © Reddit / VernalPathOG
"Фото до и после стоматологического лечения", — lisscc.
Фото © Reddit / lisscc
"Всю жизнь был с ужасными зубами, но вот решил всё-таки что-то с этим сделать. Ушёл год", — obvnotlupus.
Фото © Reddit / obvnotlupus
"Мои зубы год назад и сегодня", — LyricsMode.
Фото © Reddit / LyricsMode
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Reddit / woohooben