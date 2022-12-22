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22 декабря, 14:20

9 домашних работ наших детей, читая которые понятно — подрастает достойное и смышлёное поколение

То, как наши дети выполняют домашние задания... непонятно — гордиться или плакать. Хорошую оценку за такое точно не поставят, но зато сразу ясно — ребёнок думает не как все. Вот девять примеров.

"Лось в магазине⁠", — 5igorsk.

Фото © Pikabu / 5igorsk

Фото © Pikabu / 5igorsk

"В лесу стоит мёртвая...⁠⁠" Diglibum.

Фото © Pikabu / Diglibum

Фото © Pikabu / Diglibum

"Пенаф, шарл, боро, метрт⁠⁠... Дочке дали задание на лето", — mblko1a.

Фото © Pikabu / mblko1a

Фото © Pikabu / mblko1a

"О домашних опасностях⁠⁠", — Panzermeyer.

Фото © Pikabu / Panzermeyer

Фото © Pikabu / Panzermeyer

"Не успел проверить домашнее задание у ребёнка, хотя сделано-то правильно. Логопед была удивлена, сказала, что исключит это слово из упражнений", — chiffa555.

Фото © Pikabu / chiffa555

Фото © Pikabu / chiffa555

"Когда ребёнок видит суть⁠", — Sashamoskvich.

Фото © Pikabu / Sashamoskvich

Фото © Pikabu / Sashamoskvich

"Прошлое, настоящее...⁠⁠" serjq1.

Фото © Pikabu / serjq1

Фото © Pikabu / serjq1

"Снегурочка⁠⁠", — seoded.

Фото © Pikabu / seoded

Фото © Pikabu / seoded

"Крестница делала домашнее задание", — sdoc.

Фото © Pikabu / sdoc

Фото © Pikabu / sdoc

10 выдержек из дневников наших детей, читая которые можно надорвать живот от смеха

10 выдержек из дневников наших детей, читая которые можно надорвать живот от смеха

Обложка ©

Pikabu / Panzermeyer, PotterNimbus

Сергей Трофимов

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