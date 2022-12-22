9 домашних работ наших детей, читая которые понятно — подрастает достойное и смышлёное поколение

То, как наши дети выполняют домашние задания... непонятно — гордиться или плакать. Хорошую оценку за такое точно не поставят, но зато сразу ясно — ребёнок думает не как все. Вот девять примеров.