9 домашних работ наших детей, читая которые понятно — подрастает достойное и смышлёное поколение
То, как наши дети выполняют домашние задания... непонятно — гордиться или плакать. Хорошую оценку за такое точно не поставят, но зато сразу ясно — ребёнок думает не как все. Вот девять примеров.
"Лось в магазине", — 5igorsk.
Фото © Pikabu / 5igorsk
"В лесу стоит мёртвая..." — Diglibum.
Фото © Pikabu / Diglibum
"Пенаф, шарл, боро, метрт... Дочке дали задание на лето", — mblko1a.
Фото © Pikabu / mblko1a
"О домашних опасностях", — Panzermeyer.
Фото © Pikabu / Panzermeyer
"Не успел проверить домашнее задание у ребёнка, хотя сделано-то правильно. Логопед была удивлена, сказала, что исключит это слово из упражнений", — chiffa555.
Фото © Pikabu / chiffa555
"Когда ребёнок видит суть", — Sashamoskvich.
Фото © Pikabu / Sashamoskvich
"Прошлое, настоящее..." — serjq1.
Фото © Pikabu / serjq1
"Снегурочка", — seoded.
Фото © Pikabu / seoded
"Крестница делала домашнее задание", — sdoc.
Фото © Pikabu / sdoc
Wow
Звезда "Дома-2" готова сыграть Серкана Болата в российском ремейке "Постучись в мою дверь"
сегодня в 13:20
10 смешных фото, увидев которые вы точно наберётесь смелости высказать всё своему боссу
сегодня в 12:00
Не время парить в иллюзиях: Что можно и что категорически нельзя делать в новолуние 23 декабря
сегодня в 11:10
Pikabu / Panzermeyer, PotterNimbus