Звезда "Дома-2" готова сыграть Серкана Болата в российском ремейке "Постучись в мою дверь"

Бывший участник "Дома-2" Роман Капаклы готов сыграть в российском ремейке популярного сериала "Постучись в мою дверь". В беседе с Лайфом молодой человек признался, что подписчики неоднократно сравнивали его с исполнителем роли Серкана Болата, турецким актёром Керемом Бюрсином.

"Я смотрел этот сериал, частично. Естественно, попробовать себя в роли подобного, так скажем, персонажа было бы очень круто, с учётом того что у меня напрямую турецкие корни и я свободно разговариваю на турецком языке. Поэтому, мне кажется, это была бы просто невероятнейшая затея", — заявил Роман Капаклы Лайфу.