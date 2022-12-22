Звезда "Дома-2" готова сыграть Серкана Болата в российском ремейке "Постучись в мою дверь"
Пожалуй, лучше исполнителя на роль архитектора-бизнесмена, чем Капаклы, не найти — в активе Романа и внешнее сходство, и турецкие корни, и знание заморского языка.
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / roman.kapa, © "Постучись в мою дверь". Реж. Алтан Дёнмез, Эндер Михлар, Юсуф Пирхасан, сценаристы Эрдем Ачикгёз, Ешим Чытак, Дилек Иигюн, .../ kinopoisk.ru
Бывший участник "Дома-2" Роман Капаклы готов сыграть в российском ремейке популярного сериала "Постучись в мою дверь". В беседе с Лайфом молодой человек признался, что подписчики неоднократно сравнивали его с исполнителем роли Серкана Болата, турецким актёром Керемом Бюрсином.
"Я смотрел этот сериал, частично. Естественно, попробовать себя в роли подобного, так скажем, персонажа было бы очень круто, с учётом того что у меня напрямую турецкие корни и я свободно разговариваю на турецком языке. Поэтому, мне кажется, это была бы просто невероятнейшая затея", — заявил Роман Капаклы Лайфу.
Кстати, в Турции на съёмочной площадке между исполнителями главных ролей вспыхнули реальные чувства. Если же российским Серканом станет Капаклы, на это можно не рассчитывать — Роман счастлив в браке со звездой телестройки Мариной Африкантовой, которая старше на 11 лет. Не так давно супруги переехали в Дубай вместе с сыном.