10 смешных фото, увидев которые вы точно наберётесь смелости высказать всё своему боссу
Кажется, начальник по определению должен быть последним гадом. Иначе объяснить выступления некоторых "лидеров" невозможно. Собрали 10 историй о боссах, от несправедливости которых точно закипит кровь.
"Я работаю в продуктовом с минимальной заработной платой. Несколько месяцев пожарный выход был заставлен всяким хламом, а когда я решила это сфотографировать, начальник увидел и пригрозил меня уволить", — loltyIer1.
Фото © Reddit / loltyIer1
"Семья, просто неблагополучная", — Vita19.
Фото © Pikabu / Vita19
"Недавно попросил у своего босса iMac. Вот что я увидел, когда пришёл на работу сегодня утром", — Mor1or.
Фото © Reddit / Mor1or
"Моя девушка устроилась на новую работу. Вот торт от её бывшего начальника: "Пока, кидала. Надеемся, у тебя ничего не получится", — Dintuce.
Фото © Reddit / Dintuce
"Уже почти год назад выиграл пари у моего босса. Пришёл на работу и увидел, что он отдал должок... монетами..." — thenation7.
Фото © Reddit / thenation7
"Это новогодний подарок от моего босса. Я — 41-летний мужчина, и с буквы "Т" не начинаются ни моё имя, ни фамилия", — country_boy_at_heart.
Фото © Reddit / country_boy_at_heart
"Подруга прислала список штрафов из детского магазина, в который собиралась устроиться. То чувство, когда за рабочий день можно больше потерять, чем заработать", — genesis2509.
Фото © Pikabu / genesis2509
"Ну как так!" — Wildwildworld.
Фото © Pikabu / Wildwildworld
"Я люблю свою работу, я приду сюда..." — bigjabba.
Фото © Pikabu / bigjabba
"Работаю на стройке, где мне платят наличкой. Начальник считает себя гением юмора", — OhCoyle.
Фото © Reddit / OhCoyle
Shutterstock