10 смешных фото, увидев которые вы точно наберётесь смелости высказать всё своему боссу

"Я работаю в продуктовом с минимальной заработной платой. Несколько месяцев пожарный выход был заставлен всяким хламом, а когда я решила это сфотографировать, начальник увидел и пригрозил меня уволить", — loltyIer1.

Фото © Reddit / loltyIer1

"Семья, просто неблагополучная", — Vita19.

Фото © Pikabu / Vita19

"Недавно попросил у своего босса iMac. Вот что я увидел, когда пришёл на работу сегодня утром", — Mor1or.

Фото © Reddit / Mor1or

"Моя девушка устроилась на новую работу. Вот торт от её бывшего начальника: "Пока, кидала. Надеемся, у тебя ничего не получится", — Dintuce.

Фото © Reddit / Dintuce

"Уже почти год назад выиграл пари у моего босса. Пришёл на работу и увидел, что он отдал должок... монетами..." — thenation7.

Фото © Reddit / thenation7

"Это новогодний подарок от моего босса. Я — 41-летний мужчина, и с буквы "Т" не начинаются ни моё имя, ни фамилия", — country_boy_at_heart.

Фото © Reddit / country_boy_at_heart

"Подруга прислала список штрафов из детского магазина, в который собиралась устроиться. То чувство, когда за рабочий день можно больше потерять, чем заработать", — genesis2509.

Фото © Pikabu / genesis2509

"Ну как так!" — Wildwildworld.

Фото © Pikabu / Wildwildworld

"Я люблю свою работу, я приду сюда...⁠⁠" — bigjabba.

Фото © Pikabu / bigjabba

"Работаю на стройке, где мне платят наличкой. Начальник считает себя гением юмора", — OhCoyle.