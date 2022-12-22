Охлобыстин рассказал, что не общается с крестником Артуром Смольяниновым из-за разных позиций по СВО

Российский актёр, сценарист и режиссёр Иван Охлобыстин рассказал, что не общается с теми, кто уехал из России и критикует СВО. Этим он поделился в беседе с военкором RT Александром Пискуновым.

Охлобыстин заявил, что артисты должны разделять с народом все тяготы, а не бежать. Видео © Telegram / RT на русском

"Крестник мой, Артур Смольянинов, посчитал, что нужно выступить на другой стороне. Какие-то люди, которых я очень уважал, тоже с той стороны критикуют это. Я не могу позволить себе такой роскоши", — сказал артист.

Он также отметил, что иногда позволяет себе "какие-то реплики в ответ на реплики" в отношении себя. Кроме того, по мнению Охлобыстина, сложившаяся ситуация — "каноническая со времён Шолохова, а может, и раньше — разделяет семьи и друзей".

Актёр подчеркнул, что для себя он видит только один вариант развития событий, который заключается в доверии к действиям своей страны.