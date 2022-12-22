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22 декабря, 11:16

Охлобыстин рассказал, что не общается с крестником Артуром Смольяниновым из-за разных позиций по СВО

Охлобыстин заявил, что не общается с теми, кто уехал из России и критикует СВО

Российский актёр, сценарист и режиссёр Иван Охлобыстин рассказал, что не общается с теми, кто уехал из России и критикует СВО. Этим он поделился в беседе с военкором RT Александром Пискуновым.

Охлобыстин заявил, что артисты должны разделять с народом все тяготы, а не бежать. Видео © Telegram / RT на русском

"Крестник мой, Артур Смольянинов, посчитал, что нужно выступить на другой стороне. Какие-то люди, которых я очень уважал, тоже с той стороны критикуют это. Я не могу позволить себе такой роскоши", — сказал артист.

Он также отметил, что иногда позволяет себе "какие-то реплики в ответ на реплики" в отношении себя. Кроме того, по мнению Охлобыстина, сложившаяся ситуация — "каноническая со времён Шолохова, а может, и раньше — разделят семьи и друзей".

Актёр подчеркнул, что для себя он видит только один вариант развития событий, который заключается в доверии к действиям своей страны.

Охлобыстин: Сейчас в культуре обретается единая нервная система с новыми регионами

Охлобыстин: Сейчас в культуре обретается единая нервная система с новыми регионами

Ранее Лайф рассказывал, что в октябре суд оштрафовал актёра Артура Смольянинова за дискредитацию ВС РФ. У артиста осталось совсем немного времени, чтобы оплатить 30 тысяч рублей, если он этого ещё не сделал, ведь на погашение штрафа даётся 60 дней с момента вступления постановления в законную силу.

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Кадр из видео Telegram / RT на русском

Варвара Романова

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