Врач назвала семь главных приёмов для победы над головной болью

Головная боль — наиболее частая проблема, с которой обращаются к неврологу. Как рассказала Лайфу врач "СМ-Клиники" Диана Андреева, на приёме она ежедневно сталкивается с большим количеством людей, которые не знают, как правильно справляться с этим недугом, какие препараты можно принимать, а от каких лучше отказаться. По словам эксперта, чтобы победить головную боль, есть семь основных правил, которым нужно следовать обязательно.

Правило № 1: не терпите головную боль. Принцип "лучше перетерпеть и не принять таблетку" здесь неприменим.

"Каждый некупированный приступ головной боли прокладывает путь к новому приступу. Всё это приведёт к хронизации и учащению ваших головных болей. Принять препарат следует в течение первых 30 минут с момента появления боли", — объясняет собеседница Лайфа.

Правило № 2: откажитесь от приёма спазмолитиков. По словам невролога Андреевой, препараты этой группы не всегда могут оказать положительный эффект при головной боли. Спазм сосудов головного мозга — явление не такое частое. Наоборот, при головной боли сосуды имеют тенденцию к расширению, и, соответственно, приём спазмолитиков просто неэффективен лишь потому, что никакого спазма сосудов нет.

Правило № 3: откажитесь от приёма комбинированных анальгетиков. Речь идёт о лекарствах, содержащих в своём составе несколько компонентов. По словам эксперта, достаточно запомнить одно правило: чем проще препарат по своему составу, тем он лучше купирует головную боль и не вызывает при этом привыкания.

Правило № 4: постарайтесь отдохнуть. Расслабиться, прогуляться на свежем воздухе, отложив текущие дела, — то, что доктор прописал.

Правило № 5: выпейте чай или кофе. Чашечка напитка с кофеином способна облегчить головную боль, если выпить его в самом начале приступа.

Правило № 6: избегайте факторов, которые могут спровоцировать головную боль.

"Соблюдайте режим сна и отдыха, избегайте физических и психоэмоциональных перегрузок, чрезмерного употребления алкоголя, особенно красного вина", — перечисляет невролог.

Правило № 7: если вас беспокоит частая головная боль и вы постоянно испытываете потребность в приёме обезболивающих — это повод не откладывать визит к неврологу.