Вице-премьер Абрамченко: Выбор ёлки зависит от того, какая судьба её ждёт после праздников

Выбор новогодней ёлки в пользу живой или искусственной должен зависеть от того, как именно вы собираетесь её использовать после завершения новогодних праздников. Об этом в эфире телеканала НТВ заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Она напомнила, что сейчас имеется немало мест, где после праздников можно утилизировать живую ёлку, начиная с зоопарков и заканчивая специальными предприятиями, которые переработают деревья на опилки и иные отходы для дальнейшего производства новых товаров.

"И ещё один вопрос: сколько мы будем эксплуатировать пластиковую ель? Если мы её будем эксплуатировать больше десяти лет, то, наверное, экологичнее как раз такая ёлка", — заявила Абрамченко.