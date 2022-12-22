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Опубликовано 22 декабря 2022, 13:58

Вице-премьер Абрамченко: Выбор ёлки зависит от того, какая судьба её ждёт после праздников

Выбор новогодней ёлки в пользу живой или искусственной должен зависеть от того, как именно вы собираетесь её использовать после завершения новогодних праздников. Об этом в эфире телеканала НТВ заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Она напомнила, что сейчас имеется немало мест, где после праздников можно утилизировать живую ёлку, начиная с зоопарков и заканчивая специальными предприятиями, которые переработают деревья на опилки и иные отходы для дальнейшего производства новых товаров.

"И ещё один вопрос: сколько мы будем эксплуатировать пластиковую ель? Если мы её будем эксплуатировать больше десяти лет, то, наверное, экологичнее как раз такая ёлка", заявила Абрамченко.

Россиянам объяснили, почему котам нравится ронять новогодние ёлки и как с этим бороться
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Ранее Лайф рассказывал, что вместе с необработанной живой ёлкой домой можно принести пауков, тлю и яйца соснового пилильщика.

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Артур Белкин
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