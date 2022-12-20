Пауки, тля и яйца пилильщика: Каких неприятных "гостей" можно приютить в квартире с живой ёлкой
Энтомолог Гниненко предупредил, что вместе с живой ёлкой в дом могут попасть насекомые
Вместе с необработанной живой ёлкой домой можно принести пауков, тлю и яйца соснового пилильщика. Об этом в беседе с "Москвой 24" рассказал энтомолог, кандидат биологических наук Юрий Гниненко.
Он напомнил, что срубать деревья можно только в специально отведённых местах — лесных питомниках, а свой визит нужно предварительно согласовать с сотрудником участка. Но именно такие деревья могут содержать в себе случайных визитёров.
"В квартиру можно принести паука, тлю, которые зимуют в коре. Ничего опасного для человека, комнатных растений или домашних животных они не представляют. Но новогодняя экзотика появится в квартире. Клещей в коре хвойных деревьев нет", — успокоил эксперт.
Энтомолог добавил, что если человек срубает молодую ель, то в её ветках могут быть яйца соснового пилильщика. Самки насекомого откладывают яйца на хвоинках, и, когда дерево попадёт в тепло, они могут вылезти и начать питаться, грызть эти хвоинки, рассказал специалист. Опасности для человека они не несут.
Кроме того, в коре деревьев может быть грибок. Для жителей квартиры он также безвреден, но всё-таки может испортить внешний вид праздничной ели, отметил Гниненко. Он напомнил, что в магазинах и на базарах деревья, как правило, покрывают специальным раствором, который защищает ёлки от вредителей. Поэтому, чтобы не получить живые "сюрпризы" на праздник, лучше выбрать именно этот вариант.
Ранее Лайф писал, что большинство россиян отказались от живой ёлки в доме. Кто-то мотивирует это отказом от вырубки деревьев, а кто-то — экономией. Но некоторые планируют поставить живое дерево, поскольку оно обладает праздничным запахом и дарит новогоднее настроение.
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