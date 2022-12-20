Пауки, тля и яйца пилильщика: Каких неприятных "гостей" можно приютить в квартире с живой ёлкой

Вместе с необработанной живой ёлкой домой можно принести пауков, тлю и яйца соснового пилильщика. Об этом в беседе с "Москвой 24" рассказал энтомолог, кандидат биологических наук Юрий Гниненко.

Он напомнил, что срубать деревья можно только в специально отведённых местах — лесных питомниках, а свой визит нужно предварительно согласовать с сотрудником участка. Но именно такие деревья могут содержать в себе случайных визитёров.

"В квартиру можно принести паука, тлю, которые зимуют в коре. Ничего опасного для человека, комнатных растений или домашних животных они не представляют. Но новогодняя экзотика появится в квартире. Клещей в коре хвойных деревьев нет", — успокоил эксперт.

Энтомолог добавил, что если человек срубает молодую ель, то в её ветках могут быть яйца соснового пилильщика. Самки насекомого откладывают яйца на хвоинках, и, когда дерево попадёт в тепло, они могут вылезти и начать питаться, грызть эти хвоинки, рассказал специалист. Опасности для человека они не несут.

Кроме того, в коре деревьев может быть грибок. Для жителей квартиры он также безвреден, но всё-таки может испортить внешний вид праздничной ели, отметил Гниненко. Он напомнил, что в магазинах и на базарах деревья, как правило, покрывают специальным раствором, который защищает ёлки от вредителей. Поэтому, чтобы не получить живые "сюрпризы" на праздник, лучше выбрать именно этот вариант.