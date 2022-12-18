Парфюмер рассказала, как создать дома "новогодний дух"
Парфюмер Сидория призвала не брызгать искусственную ель ароматизаторами
Искусственные ели не впитывают запахи, поэтому бессмысленно обрабатывать их ароматизаторами. Не помогут даже аромамасла и хвойные ароматы на спиртовой основе. По словам парфюмера Екатерины Сидории, для создания "новогоднего духа" лучше сделать ароматные саше и развесить их на ёлке.
"[Для изготовления саше] лучше покупать не те масла, которые продаются в аптеке, а отдать предпочтения профессиональным парфюмерным – они более качественные и стойкие", — объяснила она "Газете.ру".
Изготавливать их можно из подручных средств с использованием пряностей и парфюмерных масел цитрусовых. К примеру, рекомендуется нанести несколько капель апельсинового масла на палочку корицы и украсить ей новогоднее дерево.
"Возьмите апельсин и воткните в него засушенные соцветия гвоздики. Несколько таких апельсинов, и дома будет витать тонкий радостный аромат", — заключила специалист.
Лайф рассказывал о самых вредных блюдах новогоднего стола. По словам нутрициолога Марии Зайцевой, среди таких слоёные салаты, торты, газированные напитки и маринады. Чтобы снизить нагрузку на организм рекомендуется употребить немного лимона перед началом трапезы.
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