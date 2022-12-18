В ЕС договорились о "крупнейшем законе о климате в Европе"

Страны ЕС договорились о поддержке углеродного рынка в рамках "крупнейшего в Европе климатического закона", в результате которого промышленным предприятиям придётся сокращать углеродные выбросы уже в текущем десятилетии. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на ведущего переговорщика от Европарламента Питера Лизе.

По данным агентства, парламентарии одобрили центральную часть стратегии "Зелёного соглашения", направленную на обеспечение климатической нейтральности экономики ЕС к середине XXI века.

"Это крупнейший климатический закон, когда-либо существовавший в Европе, а некоторые говорят, и в мире. Мы получаем множество преимуществ для климата, в том числе большее количество сэкономленного углекислого газа по минимально возможной цене", — заявил Лизе.

Реформы — часть плана европейского общества по сокращению углеродных выбросов не менее чем на половину от уровня 1990 года к 2030-му и достижению "чистого нуля" к 2050 году. Выполнению цели будет способствовать ускорение темпов борьбы с загрязнением окружающей среды, уровень которого к 2030-му уменьшится на 62% от уровня 2005 года.