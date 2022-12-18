Число пострадавших при обстреле Белгородской области выросло до восьми
Птицефабрика под Белгородом. Фото © t.me / Настоящий Гладков
Мужчина, погибший в Белгородской области при обстреле ВСУ, приехал из Тамбова и работал на стройке цеха для птицефабрики, куда и попал снаряд. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Один человек погиб. Известно, что мужчина приехал к нам из Тамбова и работал в подрядной организации на строительстве цеха для птицефабрики. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего", — написал он.
Губернатор добавил, что сильно повреждён корпус предприятия и стоявшая рядом спецтехника. Он также уточнил, что всего по области ранено восемь человек, семь сейчас находятся в больнице, один из них — в реанимации. Вся необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается. Ещё один пострадавший от госпитализации отказался и был отпущен домой.
Напомним, губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и областью работает ПВО. В результате воздушной атаки ВСУ один человек погиб и пятеро ранены со стороны Украины, говорилось ранее.