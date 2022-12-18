Российские войска уничтожили три группы диверсантов ВСУ в ДНР и Запорожье

Российские войска уничтожили три группы диверсантов ВСУ в ДНР и Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Новомихайловка, Владимировка в ДНР и Новосёловка в Запорожской области уничтожены три диверсионно-разведывательные группы Вооружённых сил Украины", — рассказал Конашенков на брифинге.

По словам представителя МО РФ, за сутки на Южно-Донецком направлении украинская армия потеряла убитыми и ранеными до полусотни солдат. Также ВСУ лишились боевой бронированной машины, танкового тягача и двух пикапов.