Дневник водителя VIP-болельщиков в Катаре
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 декабря, 12:35

Российские войска уничтожили три группы диверсантов ВСУ в ДНР и Запорожье

Российские войска уничтожили три группы диверсантов ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские войска уничтожили три группы диверсантов ВСУ в ДНР и Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Новомихайловка, Владимировка в ДНР и Новосёловка в Запорожской области уничтожены три диверсионно-разведывательные группы Вооружённых сил Украины", — рассказал Конашенков на брифинге.

По словам представителя МО РФ, за сутки на Южно-Донецком направлении украинская армия потеряла убитыми и ранеными до полусотни солдат. Также ВСУ лишились боевой бронированной машины, танкового тягача и двух пикапов.

Российская армия уничтожила до 25 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Российская армия уничтожила до 25 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Ещё Конашенков сообщил, что российские военные в ходе наступления освободили село Яковлевка в Донецкой Народной Республике. Сейчас завершается его зачистка от остатков украинских войск.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров