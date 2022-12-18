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Опубликовано 18 декабря 2022, 12:35

Российские войска уничтожили три группы диверсантов ВСУ в ДНР и Запорожье

Российские войска уничтожили три группы диверсантов ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские войска уничтожили три группы диверсантов ВСУ в ДНР и Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Новомихайловка, Владимировка в ДНР и Новосёловка в Запорожской области уничтожены три диверсионно-разведывательные группы Вооружённых сил Украины", — рассказал Конашенков на брифинге.

По словам представителя МО РФ, за сутки на Южно-Донецком направлении украинская армия потеряла убитыми и ранеными до полусотни солдат. Также ВСУ лишились боевой бронированной машины, танкового тягача и двух пикапов.

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Ещё Конашенков сообщил, что российские военные в ходе наступления освободили село Яковлевка в Донецкой Народной Республике. Сейчас завершается его зачистка от остатков украинских войск.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Оксана Попова
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