Российские военные освободили село Яковлевка в ДНР

Российские военные в ходе наступления освободили село Яковлевка Донецкой Народной Республики, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате наступательных действий российских подразделений взят под контроль населённый пункт Яковлевка ДНР. В настоящее время завершается его зачистка от остатков украинских войск", — заявил он.

А в районах населённых пунктов Подгородное, Клещиевка, Курдюмовка ДНР украинские военные предприняли безуспешные попытки контратаками вернуть утраченные позиции. В результате ударов артиллерии и действий российских штурмовых групп они были отражены, а подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. В ходе боёв ликвидировано более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.