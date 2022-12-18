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Опубликовано 18 декабря 2022, 12:13
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Российские военные освободили село Яковлевка в ДНР

Минобороны: Российские военные освободили населённый пункт Яковлевка в ДНР

Российские военные в ходе наступления освободили село Яковлевка Донецкой Народной Республики, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате наступательных действий российских подразделений взят под контроль населённый пункт Яковлевка ДНР. В настоящее время завершается его зачистка от остатков украинских войск", — заявил он.

А в районах населённых пунктов Подгородное, Клещиевка, Курдюмовка ДНР украинские военные предприняли безуспешные попытки контратаками вернуть утраченные позиции. В результате ударов артиллерии и действий российских штурмовых групп они были отражены, а подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. В ходе боёв ликвидировано более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

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Ранее в ходе наступления на Краснолиманском направлении российские военные уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ и более 50 украинских военных.

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ТАСС / Дмитрий Рогулин

Андрей Бражников
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