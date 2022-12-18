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18 декабря, 12:04

Бербок выступила против прекращения огня на Украине на условиях России

Глава МИД ФРГ Бербок высказалась против прекращения огня на Украине на условиях России

<p>Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Фото © ТАСС / Thomas Koehler</p>

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Фото © ТАСС / Thomas Koehler

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высказалась против прекращения огня на Украине и в Донбассе на условиях России. В интервью газете Bild am Sonntag она заявила, что подобный исход не сделает лучше жизнь народа Незалежной.

При этом она не надеется на скорое прекращение огня и считает, что для этого президенту России Владимиру Путину нужно "лишь отдать своим солдатам приказ об отступлении".

"Но, к сожалению, есть какие угодно признаки, но только не это", добавила немецкий министр.

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А ранее в Кремле оценили возможность новогоднего перемирия на Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, подобных предложений не поступало, а самой темы нет на повестке дня.

Матвей Шандрыголов

Комментарий

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Михаил Косиковвчера в 14:57

И снова об этой неугомонной дуре Бербок. В ней при желании можно конечно разглядеть сколько-нибудь всяких признаков, но только не признаков ума. От слова совсем.

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