Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высказалась против прекращения огня на Украине и в Донбассе на условиях России. В интервью газете Bild am Sonntag она заявила, что подобный исход не сделает лучше жизнь народа Незалежной.

При этом она не надеется на скорое прекращение огня и считает, что для этого президенту России Владимиру Путину нужно "лишь отдать своим солдатам приказ об отступлении".

"Но, к сожалению, есть какие угодно признаки, но только не это", — добавила немецкий министр.