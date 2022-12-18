Бербок выступила против прекращения огня на Украине на условиях России
Глава МИД ФРГ Бербок высказалась против прекращения огня на Украине на условиях России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Фото © ТАСС / Thomas Koehler
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высказалась против прекращения огня на Украине и в Донбассе на условиях России. В интервью газете Bild am Sonntag она заявила, что подобный исход не сделает лучше жизнь народа Незалежной.
При этом она не надеется на скорое прекращение огня и считает, что для этого президенту России Владимиру Путину нужно "лишь отдать своим солдатам приказ об отступлении".
"Но, к сожалению, есть какие угодно признаки, но только не это", — добавила немецкий министр.
А ранее в Кремле оценили возможность новогоднего перемирия на Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, подобных предложений не поступало, а самой темы нет на повестке дня.