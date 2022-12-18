Сотни пассажиров застряли во Внуково из-за задержки рейсов в Таиланд, Турцию и Дубай

В связи с погодными условиями в столичном аэропорту Внуково задержаны международные рейсы, включая Таиланд, Турцию и Дубай. Люди ждут вылет от 10 часов и более. Как Лайфу рассказала одна из пассажирок, представителей авиакомпаний нет, всех держат в неведении и не дают никакой информации.

Сотни пассажиров застряли в аэропорту Внуково в ожидании вылета. Видео © LIFE

"Авиакомпания AZUR air, просидели в аэропорту восемь часов. Рейс в Таиланд. Ещё рейс в Коломбо, люди сидели 12 часов в аэропорту, Египет также ждёт", — поделилась наша собеседница.

Девушка также показала обстановку в самом аэропорту. По словам пассажирки, их рейс в Турцию должен был вылететь ещё в четыре утра, однако переносился два раза (с 4 до 8 и с 8 до 9 часов утра), в итоге люди просидели в аэропорту восемь часов. После долго ожидания к вылетающим вышел представитель АК и сообщил, что время вылета снова изменено на 18:25.

При этом всё время ожидания пассажиры, в том числе и детьми, провели в зоне вылета на неудобных креслах — предложение разместиться в гостинице поступило только спустя восемь часов.

"Всё очень долго, на несколько рейсов лишь один представитель АК. Дикая очередь. На три разных рейса работает один представитель. Огромное количество людей. Физически даже что-то услышать, задать вопросы невозможно", — подчеркнула пассажирка.