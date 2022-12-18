Собянин рассказал о ликвидации последствий снегопада в Москве
Мэр Москвы Собянин: Все службы Москвы работают в плановом порядке
Городские коммунальные службы столицы работают в плановом порядке. О ликвидации последствий ночного снегопада рассказал в телеграмм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
"Зима в этом году настоящая. В середине декабря уже большие сугробы. Все службы работают в плановом порядке. Коммунальщики в первую очередь расчищают проезжую часть, подходы к остановкам и станциям метро", — сказал он.
Также Собянин добавил, что общественный транспорт работает без каких-либо сбоев.
Напомним, что сегодня Москву и область вновь накрыл сильнейший снегопад. Лайф публиковал видео последствий снежного коллапса. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что за минувшие сутки в Москве выпало 30%, а в Подмосковье — 50% от месячной нормы осадков. По его словам, "февральские сугробы" в Москве побили рекорд 1989 года.
ТАСС / Владимир Гердо