Хакими извинился перед Инфантино за оскорбления после матча с Хорватией

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими извинился перед президентом ФИФА Джанни Инфантино за оскорбления в его адрес и списал случившееся на свою злость после неудачного завершения матча с Хорватией за третье место в ЧМ-2022.

"Ничего не произошло. Я был зол после окончания матча. Я пошёл поговорить с Инфантино и извинился за слова, которые сказал ему. Он мой друг, и я его очень уважаю, так что ничего не произошло", — приводит слова Хакими Goal.com.