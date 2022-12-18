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18 декабря, 11:40

Хакими извинился перед Инфантино за оскорбления после матча с Хорватией

Игрок сборной Марокко Хакими извинился перед главой ФИФА за оскорбления после матча с Хорватией

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими извинился перед президентом ФИФА Джанни Инфантино за оскорбления в его адрес и списал случившееся на свою злость после неудачного завершения матча с Хорватией за третье место в ЧМ-2022.

"Ничего не произошло. Я был зол после окончания матча. Я пошёл поговорить с Инфантино и извинился за слова, которые сказал ему. Он мой друг, и я его очень уважаю, так что ничего не произошло", — приводит слова Хакими Goal.com.

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Напомни, Хакими оскорбил президента ФИФА после матча за третье место чемпионата мира в Катаре против команды Хорватии. Футболист подбежал к Инфантино в подтрибунном помещении и заявил, что ФИФА не желает видеть Марокко на пьедестале. Поводом для таких высказываний послужил не назначенный во втором тайме пенальти в ворота сборной Хорватии.

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ТАСС / AP / Ricardo Mazalan

Татьяна Миссуми
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