Хакими извинился перед Инфантино за оскорбления после матча с Хорватией
Игрок сборной Марокко Хакими извинился перед главой ФИФА за оскорбления после матча с Хорватией
Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими извинился перед президентом ФИФА Джанни Инфантино за оскорбления в его адрес и списал случившееся на свою злость после неудачного завершения матча с Хорватией за третье место в ЧМ-2022.
"Ничего не произошло. Я был зол после окончания матча. Я пошёл поговорить с Инфантино и извинился за слова, которые сказал ему. Он мой друг, и я его очень уважаю, так что ничего не произошло", — приводит слова Хакими Goal.com.
Напомни, Хакими оскорбил президента ФИФА после матча за третье место чемпионата мира в Катаре против команды Хорватии. Футболист подбежал к Инфантино в подтрибунном помещении и заявил, что ФИФА не желает видеть Марокко на пьедестале. Поводом для таких высказываний послужил не назначенный во втором тайме пенальти в ворота сборной Хорватии.
ТАСС / AP / Ricardo Mazalan